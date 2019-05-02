اختار أعضاء لجنة جائزة عمر أورتيلان لحرية الصحافة، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على منح الجائزة هذه السنة في طبعتها العشرين إلى الصحفي القاضي إحسان من الجريدة الالكترونية Maghreb Emergent.

وحسب بيان للجنة المجتمعة صبيحة اليوم الخميس بمقر يومية "الخبر"، فإن اختيار الصحفي القاضي إحسان للتتويج بالجائزة كان بالإجماع، نظرا للمسار المهني الطويل والثري والمتميز بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة منذ التحاقه بالمهنة إلى يومنا هذا.

من جهة أخرى قررت اللجنة تكريم الصحفية القديرة مليكة عبد العزيز صاحبة المسار المهني الطويل والثري، بالإضافة إلى تكريم غيابي للمرحوم زروق شعبان رئيس المكتب الجهوري لـ"الخبر" بقسنطينة الذي وهب حياته لخدمة حرية التعبير والصحافة منذ التحاقه بمهنة المتاعب (وكالة الأنباء الجزائرية، مدير عام يومية النصر، التلفزيون الجزائري وصولا إلى رئيس المكتب الجهوي ليومية "الخبر") إلى أن وافته المنية بتاريخ 2/12/2012.