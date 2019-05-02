دعا حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) اليوم الخميس إلى حوار بين كافة أبناء الوطن "من غير إقصاء أو تمييز" لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وأوضح الحزب في بيان له أنه "يثمن الحوار بين كافة أبناء الوطن من غير إقصاء أو تمييز للوصول إلى حلول بناءة تعالج الأزمة وتسرع في إخراج الجزائر من المرحلة الانتقالية نحو مستقبل أفضل".

كما دعا "الشعب الجزائري وكل المخلصين من القوى الحية والمؤسسات لإرساء أجواء تحفز على الحوار الجامع والمثمر وتصنع التعايش والتقارب لحلحلة كل الإشكالات المطروحة وإنجاح محطة الرئاسيات في أقرب وقت ممكن".

وفي ذات الشأن أكد تجمع أمل الجزائر على ضرورة "الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم كل مجهوداتها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن".