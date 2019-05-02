أعلن الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، حكيم بلحسل، اليوم الخميس في بيان له عن تأجيل الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس الوطني للحزب إلى تاريخ 17 ماي المقبل.

وأوضح بلحسل "أنهي إلى علم أعضاء المجلس الوطني و جميع مناضلي جبهة القوى الاشتراكية والرأي العام تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلسنا الوطني التي كانت مقررة سابقا يوم السبت 4 ماي 2019" موضحا أن هذا التأجيل أملته "مقتضيان أساسيان" وهما كون الآجال التي خصصت لها من أجل إجراء المشاورات الضرورية لتشكيل فريق أمانتها الوطنية "في ظل احترام روح التجمع لم تكن كافية".

وتابع يقول "ثم كون دورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تعقد في ظرف سياسي وطني خاص وحاسم تتطلب الكثير من التحضير وتوفير أفضل الشروط لإنجاحها".