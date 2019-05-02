أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تثمين معاشات ومنح المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 6 بالمائة وذلك ابتداء من الفاتح ماي الجاري.

وأوضح الوزير خلال إشرافه رفقة وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، على اختتام أشغال يوم إعلامي حول الوقاية الصحية في العمل، أنه "في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، قررت الحكومة بعد الدراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد رفع معاشات ومنح المتقاعدين بعنوان سنة 2019، بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 6 بالمائة وذلك ابتداء من الفاتح ماي الجاري"، مؤكدا أنه "سيتم صرف هذه الزيادة خلال شهر جوان القادم".

وأضاف هدام أن هذه الزيادات "تتم حسب معدل متغير يأخد بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح المتقاعدين مع مراعاة المعاشات والمنح الضعيفة، حيث تكون الزيادة 6 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تساوي أو تقل عن 20 ألف دج، وبـ 3 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دج وتساوي أو تقل عن 40 ألف دج.

في حين تكون الزيادة بـ 2.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 40 ألف دج وتساوي أو تقل عن 60ألف دج، وكذا الزيادة بـ 2 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 60 ألف دج وتساوي أو تقل عن 80 ألف دج، وزيادة بـ 1.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 80 ألف دج.