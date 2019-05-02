أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن موعد ليلة الشك لترقب شهر رمضان سيكون الأحد المقبل، حسب ما أفاد به بيان للجنة.

وأفاد البيان أن "اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعلم كافة المواطنين أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1440هـ/2019م سيكون يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ الموافق لـ05 مايو 2019م".

وإحياء لهه السنة المباركة --يضيف البيان-- ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بدار الامام --المحمدية-- و ستبث عبر وسائل الإعلام.

للإشارة فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع على مستوى 48 ولاية وهي تتشكل من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء في علم الفلك.