19:50 صور من المسيرة الحاشدة بولاية باتنة اليوم الجمعة

19:17 صورة بعد انتهاء الحراك بعنابة

19:00 خرج اليوم سكان ولاية ورقلة في مسيرة سليمة جابت عدد من الطرقات الرئسية بالولاية وصولا إلى حجرة الصمود كما أصبح يطلق عليها منذ بداية الحراك الشعبي . رغم الحرارة الشديدة التي تعرفها ولايات الجنوب ، جدد شرفاء وأحرار ورقلة ، حراكهم في الجمعة الحادية عشر ، رافعين شعارات مطالبة برحيل الباءات ومحاسبة رموز النظام ، ورفع المتظاهرون صور بعض الوجوه السياسية تعبيرا عن موافقتهم لتولي المرحلة الراهنة من بينها احمد طالب الإبراهيمي، كما طالبوا بالالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي باعتباره المرافق الوحيد للحراك الشعبي .

18:50 شرع المتظاهرون في إخلاء شوارع العاصمة قبل الساعة السادسة مساءا، ليتركوا المجال لعدد من المتطوعين الذين أخذوا على عاتقهم كالعادة مهمة تنظيف الطرقات.

17:58 تيفو من ولاية أم البواقي اليوم الجمعة

17:43 ولاية برج بوعريريج تواصل التميز

17:13 رفع آلاف المشاركين في مسيرات الجمعة الـ11 من الحراك الشعبي السلمي بمدينة بڨالمة، اليوم، مطلب تولية الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، لمرحلة انتقالية، ورحيل الباءات الثلاثة وجميع بقايا نظام بوتفليقة. ورفع المشاركون في مسيرات ڨالمة صورا للمرحوم الإبراهيمي وأخرى للدكتور طالب نجله، كما أرفقوها بصور للراحل هواري بومدين عبر مسار المسيرة السلمية.

وردّد بعض المشاركين في مسيرة اليوم، عبارات مطالبة برحيل الڨايد صالح، واحترام المؤسسة العسكرية في البلاد، التي أشادوا بها. كما ردّدوا عبارات تطالب بإسقاط السعيد بوتفليقة شقيق الرّئيس المستقيل تحت طائلة انتفاض "فخامة الشعب" ضدّه وضد النظام البائد.

ونالت حكومة بدوي ورئيس الدولة بن صالح، إلى جانب الحزب العتيد، نصيبا كبيرا من سخط المشاركين في "مسيرة الرّحيل" كما وصفها لنا أحد أبرز الأئمّة بشارع سويداني بوجمعة الحاج بودبوز . وقد جدّد المشاركون رفع نداء للقضاة بتحريك الدعاوى ومحاسبة عناصر العصابة، كما رفعت العديد من اللافتات المناهضة لأفراد العصابة، وأخرى تشيد برموز البلاد على غرار صورة البشير الإبراهيمي وهواري بومدين.إ.غمري

17:08 خرج اليوم آلاف المتظاهرين بعاصمة ولاية المدية في وقفة أمام مقر الولاية ثم مسيرة عبر الشوارع المحيطة في الجمعة الحادي عشرة للحراك الشعبي،مؤكدين على مواصلة التظاهرات والمسيرات، حتى تتحقق مطالب الحراك برحيل رموز نظام بوتفليقة،وردد المتظاهرون هتافات منها " لا نريد ..لا نريد ..لا بن صالح ..لا السعيد " ، "يابن صالح ..رايح رايح والله ما رانا حابسين" وأخرى رافضة لأي تراجع أو أو تردد أو تخاذل في محاسبة ناهبي أموال الشعب ، تعالت صيحاتها من حين لآخر على مر مسيرة المتظاهرين التي تخللتها عائلات بأطفالها من بينهم معاقين غير آبهة بالبلل الناجم عن زخات المطر التي شرعت في التساقط منذ آنظلاقها من أمام مقر الولاية .

16:59 لم تمنع برودة الطقس ولا زخات المطر المتساقطة بمدينة سعيدة خروج المئات المواطنين، في الجمعة الحادية عشر، في مسيرة احتجاجية سلمية، للتعبير عن تمسكهم بمطلب رحيل بقية الباءات وتغيير النظام ومحاسبة رموز الفساد. وانطلقت المسيرة من ساحة الأمير عبد القادر، بوسط المدينة، مرورا بالشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر الولاية، حيث رددوا هتافات "لا نريد، لا نريد مشاورات مع بن صالح بالذات"، "لا نريد، لا نريد إذاعة حكومية، بل نريد إذاعة عمومية"، " لا نريد، لا نريد صحافة حكومية، بل نريد سلطة رابعة"، "حكومة بريكولاج"، و "مطالبنا واضحة وسياستكم فايحة" و""برلمان الشياتين، لا أرندي، لا أفلان".

و تميزت المسيرة، في هذه الجمعة، بتنظيم عملية تبرع بالدم، سخرت لها 3 سيارات إسعاف، في الجهة المقابلة لساحة الأمير عبد القادر، بالإضافة إلى تنظيم حملة تضامنية خاصة بجمع تبرعات مالية لمساعدة فتاة وشاب قصد نقلهما إلى الخارج للعلاج.

16:51 وجه اليوم المتظاهرون بسيدي بلعباس سهامهم بشكل مباشر وعلني لقائد الأركان الفريق احمد قايد صالح لأول مرة منذ بداية الحراك داعين إياه للرحيل بعدما رددوا مطولا "بن صالح رايح رايح أدي معاك القايد صالح" وعبارات أخرى عاكسة لرفض شعبي لأنصاف الحلول.

وحملوا المتظاهرون الذين ساروا من ساحة أول نوفمبر مباشرة بعد صلاة الجمعة صوب أكبر شوارع المدينة مجموعة كبيرة من اللافتات على غرار تلك الحاملة لعبارة "التاريخ يعيد نفسه.كلاب القوة الثالثة تنبح من بروكسل" في إشارة ضمنية إلى ضرورة إسكات الانفصاليين، في الوقت الذي ابدي فيه "الحراكيون" إصرارا كبيرا على مواصلة التظاهر إلى غاية تحقيق كل المطالب الشعبية وسط ترديد لهتافات "ماناش خايفين كل جمعة خارجين".

ولم ينس المتظاهرون كما جرت عليه العادة التأكيد على ضرورة رحيل كل من بن صالح وبدوي وكل رموز النظام البوتفليقي بعدما رفعوا لافتة عملاقة كتب عليها "من قصر المرادية إلى دار البلدية..تتناحاو قاع" في الوقت الذي تم فيه التذكير بالنتائج التي حققها الحراك حتى الآن بعدما تم ترديد هتافات "نحينا الخامسة وما زال فرنسا" في إشارة ضمنية إلى من بات يصطلح عليهم بـ"عملاء باريس".

16:44 الـ"تيفو" الذي رفعه المتظاهرون بولاية المسيلة

16:36 "تيفو" ولايتي برج بوعريريج والبويرة

15:55 هذه السيدة كانت من بين المتظاهرين الأوائل الذين التحقوا بساحة الشهداء بتيارت حاملة هذا الشعار

15:42 خرجت حشود غفيرة من المواطنين بميلة مواصلة لمسيرة التغيير، رافعين شعارات قوية، مطالبين فيها بضرورة الوفاء بالعهد من قبل الجيش وتطهير البلاد من فلول النظام السابق، وقد انطلقت المسيرة من روضة الشهداء بعين الصياح و جابت الشوارع الرئيسية للمدينة مع التجمع في طريق زغاية، قبل العودة مجددا لروضة الشهداء.

15:33 تيارت الآن

15:24 لم تمنع الحرارة الشديدة ولا الرياح العاصفة خروج مئات المواطنين بولاية الوادي، في الجمعة الحادية عشر إلى الشارع للتعبير عن مطلب تغيير النظام ومعاقبة رموز الفساد. ورفع هؤلاء شعارات تطالب بإقالة رئيس الدولة بن صالح وبقية العصابة. وقد تميز حراك اليوم بالتحام العديد من الصحفيين بالمواطنين بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة . وقد رفع الصحفيون عدة شعارات منها " الصحافة ليست جريمة " و " نعم لحرية الصحافة" و " لا لقمع الحريات " كما ألقوا كلمات تعبر عن تفاعلهم مع الحراك الشعبي مشيرين إلى أن أكبر تكريم لهم هو إحياؤهم المناسبة وسط الحراك بعيدا عن الصالونات.

15:22 مسيرة أطول راية وطنية في الجزائر.. المسيلة

15:18 في ولاية الطارف ورغم تضاؤل عدد المتظاهرين في المسيرة الحادية عشر إلا أن الشعارات متمسكة ومصرة على رحيل كل العصابة دون استثناء وحل الأزمة بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور انطلاقا من السيادة للشعب .وفي شعارات أخرى لامت قائد الأركان ڤايد صالح على احتشامية المرافقة وتساءلت عن رؤوس العصابة حرة طليقة كما هو الشأن للسعيد بوتفليقة وبقية الرؤوس التي اتهمها القايد بخيانة الوطن. وشككت الشعارات في معالجة الفساد دون أن ترقى لمطالب الحراك الشعبي بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين واسترجاع أموال الخزينة العمومية.

15:14 متظاھرون يكتبون أسماء كل الولايات فوق العلم الوطني

15:05 رفض آلاف المشاركين في مسيرة الحراك الشعبي في جمعته الحادية عشر، التي جابت الشارع الرئيسي لعاصمة الولاية غليزان، والتي جابت عدد من الأحياء، ما وصفوه بالمهزلة التي تطبع المشهد السياسي متمسكين بضرورة رحيل كل رموز النظام الذي مازال متمسكا بالسلطة ويدير شؤون البلاد ويحضر لانتخابات رئاسية ستفرز لا محالة تنامي الرفض الشعبي لرئيس بدون شرعية وهو امتداد للعهدة الخامسة التي يحاول رجال الظل فرضها على المواطنين. وقد تغيرت الشعارات التي رفعها الحشد الشعبي الكبير الذي يزداد توسعا بتعاقب الجمعات، ومنها على وجه الخصوص "مكانش الانتخابات بالعصابة" ، "السعيد مازال يحكم وبدوي ينفذ". بالإضافة إلى شعار آخر يطالب قيادة الجيش باتخاذ خطوات أكثر انحيازا للشعب، وتوقيف ماتبقى من رموز، النظام. وقال عدد من المحتجين بأن بقاء بن صالح على رأس النظام تكريس لهيمنة حكم العائلة ومعها السياسة البوتفليقية. وخلصوا بأن فرض سياسة الأمر الواقع وتلميع الصور بتنظيم انتخابات رئاسية لن يفضى سوى لرئيس بدون شرعية مرفوضا من طرف الحراك الشعبي.

15:01 مواطنو سطيف ينتفضون ضد بقايا النظام

14:58 خرجت قبل قليل مسيرات بتيبازة في الجمعة الحادية عشر للحراك ، مطالبة برحيل بقايا النظام ومحاسبة رؤوس الفساد. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد تمسكهم بالحراك وإصرارهم على الخروج كل جمعة إلى غاية تحقيق مطالبهم بالتغيير الجذري، كما رددوا عبارات، ولأول مرة ، منتقدة لموقف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح " الجيش ديالنا والقايد خاننا". كما جسد منظمو المسيرات التي خرجت بعاصمة الولاية انطلاقا من مسجد المدينة ومسجد وادي مرزوق وغيرها من أحياء بلدية تيبازة مطلب تفعيل المادة 7 في شعاراتهم ، مؤكدين أن الحراك تمكن من إسقاط العهدة الخامسة، فيما لا يزال أمامه إسقاط أذناب فرنسا بالداخل " نحينا الخامسة ومازال فرنسا".

14:55 البريد المركزي الآن

14:43 رغم برودة الطقس وتساقط الأمطار احتشد مواطنو ولاية مستغانم للجمعة الحادية عشر على التوالي في ساحة البلدية قبل الانطلاق في مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بالتغيير الشامل والجذري، وتؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد. وعبر المتظاهرون من خلال هتافاتهم استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في ظل الوضع الراهن ، مطالبين في شأن متصل بضرورة محاربة الفساد و محاسبة المسؤولين عن نهب الثروات الوطنية وتأتي هذه المظاهرات في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية محاكمة رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.

14:35 انطلقت مسيرة حاشدة بولاية البويرة في جمعتها الحادية عشر بعد صلاة الجمعة والتي جمعت كل أطياف المجتمع القاطن بولاية البويرة، رفضا لمبادرات ڤايد صالح والتأكيد على المطالب وهي ذهاب النظام الحاكم.

14:19 صورة رائعة من المسيلة في الجمعة العاشرة

14:17 بداية التجمع للمسيرة بولاية تلمسان

14:12 مسيرة حاشدة في قسنطينة تطالب بن صالح بالرحيل.

14:05 انطلاق مسيرة حاشدة في باتنة، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.

13:57 البريد المركزي الآن

13:53 انطلاق مسيرة سلمية في تيزي وزو ضد عصابة النظام مطالبين الباءات المتبقية بالرحيل.

13:36 شارع عبان رمضان الآن

13:30 مواطنو ولاية بجاية في مسيرة شعبية حاشدة تجوب شوارع مدينة بجاية مطالبين بـ"احترام إرادة الشعب."

13:20 بداية تجمع المتظاهرين في ساحة الثورة بعنابة تحضيرا لجمعة الـ 11 من الحراك الشعبي

13:00 بوشاشي في ساحة البريد المركزي.

12:00 غلق نفق الجامعة المؤدي إلى ساحة موريس أودان.

11:40 البريد المركزي الآن

11:34 شعارات رفعها المتظاهرون في المسيرة 11

11:04 هذا ماقاله صاحب الشعارات الساخرة حسين لبقايا النظام البوتفليقي

10:58 انتشار أمني كثيف بالعاصمة تحسبا للجمعة الحادية عشر من الحراك الشعبي.

10:52 ازدحام مروري عند مداخل العاصمة بسبب الحواجز الأمنية المكثفة.

10:40 بدأ المتظاهرون منذ الساعات الأولى للصباح في التجمع بساحة البريد المركزي في قلب الجزائر العاصمة، تحسبا لمسيرة الجمعة الـ 11 من الحراك الشعبي للمطالبة برحيل النظام ورموزه.

10:30 يتواصل الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة الـ11 على التوالي، للمطالبة بتغيير جذري لبقايا النظام.