مباشر: الحراك متواصل للجمعة الـ11

أخبار الوطن
3 مايو 2019 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي
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12:00 غلق نفق الجامعة المؤدي إلى ساحة موريس أودان.

 

 

11:40 البريد المركزي الآن

 

 

11:34 شعارات رفعها المتظاهرون في المسيرة 11

 

 

11:04 هذا ماقاله صاحب الشعارات الساخرة حسين لبقايا النظام البوتفليقي

 

 

10:58 انتشار أمني كثيف بالعاصمة تحسبا للجمعة الحادية عشر من الحراك الشعبي.

 

 

10:52 ازدحام مروري عند مداخل العاصمة بسبب الحواجز الأمنية المكثفة.

 

 

10:40 بدأ المتظاهرون منذ  الساعات الأولى للصباح  في التجمع بساحة البريد المركزي في قلب الجزائر العاصمة، تحسبا لمسيرة الجمعة الـ 11 من الحراك الشعبي للمطالبة برحيل النظام ورموزه.

 

 

10:30 يتواصل الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة الـ11 على التوالي، للمطالبة بتغيير جذري لبقايا النظام. 

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