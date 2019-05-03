12:00 غلق نفق الجامعة المؤدي إلى ساحة موريس أودان.

11:40 البريد المركزي الآن

11:34 شعارات رفعها المتظاهرون في المسيرة 11

11:04 هذا ماقاله صاحب الشعارات الساخرة حسين لبقايا النظام البوتفليقي

10:58 انتشار أمني كثيف بالعاصمة تحسبا للجمعة الحادية عشر من الحراك الشعبي.

10:52 ازدحام مروري عند مداخل العاصمة بسبب الحواجز الأمنية المكثفة.

10:40 بدأ المتظاهرون منذ الساعات الأولى للصباح في التجمع بساحة البريد المركزي في قلب الجزائر العاصمة، تحسبا لمسيرة الجمعة الـ 11 من الحراك الشعبي للمطالبة برحيل النظام ورموزه.

10:30 يتواصل الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة الـ11 على التوالي، للمطالبة بتغيير جذري لبقايا النظام.