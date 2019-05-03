أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بإرهابي وصفته "بكنز معلومات"، وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح صحفي أن "الإرهابي رائد التواتي الذي ألقي القبض عليه في عملية أمنية استباقية في جبل الشعانبي كنز من المعلومات، وقد كشف خلال التحقيق عن معطيات مهمة جدا سيتم كشفها للرأي العام في القريب العاجل.وكان هذا الإرهابي الذي يصنف بالخطير جدا التحق بالجماعات الإرهابية في الجبال في 2013، وشارك في عمليات الإرهابية نفذتها كتيبة عقبة بن نافع ، وتمت الإطاحة به في عملية أمنية استغرق الإعداد لها وتنفيذها السنتين.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية ان الإرهابي تواتي الذي أوقف بسفوح جبل الشعانبي بالقصرين، ينتمي لما يسمى بكتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ويعتقد انه كان على علاقة أيضا بمجموعات إرهابية تنشط في الجزائر قرب الحدود مع تونس .