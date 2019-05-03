ستمس اضطرابات مجمل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى مطارات الجنوب الشرقي للبلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أكده مسؤول بالشركة.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلوسي أنه "بسبب انعدام الرؤية الناجمة عن الظروف الجوية السيئة ستمس اضطرابات مجمل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى مطارات الجنوب الشرقي للبلاد ".

وأضاف أن سوء الأحوال الجوية "يمكن أن يؤدي كذلك الى إلغاء رحلات من والى مطارات الجنوب الشرقي", مؤكدا أن "الرحلات الدولية غير معنية بذلك".

وأكد ذات المسؤول أن هذا "التحذير يبقى ساري المفعول إلى غاية تحسن الظروف المناخية".