لقي طفلان حتفهما فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادث مرور وقع اليوم الجمعة ببلدية عين قادة (ولاية سيدي بلعباس)،

حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 101 الرابط بين مدينتي سيدي بلعباس وعين تموشنت مما تسبب في هلاك طفلين بعين المكان وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل جثتي الطفلين البالغين من العمر 4 و 8 سنوات إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز ألاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس في حين تم إجلاء المصابين لمصلحة الاستعجالات بذات المرفق الصحي.