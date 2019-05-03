أصيب اليوم الجمعة 32 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انحراف وانقلاب حافلة على الطريق الوطني رقم 3 ببلدية أولاد رحمون (قسنطينة)، حسب ما علم من المصالح المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الوحدة الرئيسية "بن عطاء الله محمد الشريف" و الوحدة الثانوية "قطوش الجمعي" ببلدية الخروب تدخلتا لأجل حادث انحراف و انقلاب حافلة تنقل 49 طالبا ثانويا كانوا في رحلة من ولاية ڤالمة إلى حديقة التسلية و الألعاب بولاية باتنة خلف جرح 32 شخصا يعانون من إصابات متفاوتة. وأضاف بأنه تم إسعاف الضحايا بعين المكان و نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى الخروب.