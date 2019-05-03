أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس بجانت ( 30) منقبا عن الذهب فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة تهريب (11113) لتر من الوقود بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة أنه " في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 02 ماي 2019، بجانت (30) منقبا عن الذهب وحجزت (14) مولدا كهربائيا و(09) مطارق ضغط، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة تهريب (11113) لتر من الوقود وحجزت (02) مركبتين بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف ".

في سياق محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست، ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، في حين أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لــ (21) شخصا كانوا على متن قاربين (02) تقليديي الصنع بعنابة.