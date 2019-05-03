تمكنت مصالح الدرك الوطني بهرواة التابعة للكتيبة الإقليمية لدرك الرويبة من الإطاحة بعصابة احترفت سرقة المركبات بالجهة الشرقية للعاصمة، حسبما جاء في بيان عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وأوضح البيان أن بداية التحريات كانت بعد استغلال معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تتعلق بوجود شبكة منظمة مكونة من أشخاص اغلبهم من ذوي السوابق تقوم بسرقة المركبات . و يعمل أفراد العصابة على ترصد الضحايا خاصة الذين يقومون بركن مركباته بأماكن معزولة، ليتولى شخصان منهم عملية السرقة عن طريق تحطيم و تخريب محتويات المركبة بغرض تشغيلها.

و بينت المعلومات انه و في نفس الوقت يعمل أفراد آخرون على تامين و حراسة الأشخاص المنفذين لعملية السرقة و فتح لهم الطريق للإفلات من السدود و الدوريات و في الأخير يتم بيع السيارات المسروقة بأثمان زهيدة لأشخاص يقومون بتزوير الوثائق و أرقام الهياكل.

و بعد الترصد الدقيق و المستمر لأفراد العصابة الذي دام لعدة أيام تمت مباغتة المشتبه فيهم و هم بصدد سرقة إحدى المركبات التجارية حيث حاولوا الهروب و الإفلات من قبضة رجال الدرك الوطني، غير أن التامين المحكم و غلق جميع المنافذ و المسالك أدى بالقبض عليهم في احد المسالك الترابية .

و سمح التحقيق بتوقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 41 سنة اغلبهم من ذوي السوابق القضائية و في نفس الوقت كشف الخيوط عن عدة قضايا سرقة تورطت فيها هذه العصابة الإجرامية.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لارتكابهم جناية " السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل و تكوين جمعية أشرار"، و تم إيداع الجميع بمؤسسة إعادة التربية.