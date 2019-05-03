ستشرع مصالح ولاية الجزائر يومي السبت والأحد 4 و 5 ماي الجاري في ترحيل وإعادة إسكان حوالي 300 عائلة تقطن بنايات مهددة بالإنهيار ببلدية القصبة و ذلك في إطار المرحلة الأولى من العملية الخامسة والعشرون للترحيل وإعادة الإسكان، حسبما أفاد به اليوم الجمعة مصالح الولاية.

وأوضح البيان أنه مواصلة لعمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر وفي إطار المرحلة الأولى من العملية 25 ستشرع الولاية في ترحيل وإعادة إسكان حوالي 300 عائلة تقطن على مستوى 39 بناية مهددة بالإنهيار ببلدية القصبة.

و كان والي ولاية الجزائر الجديد عبد الخالق صيودة أكد مؤخرا في تصريحات له انه يتم حاليا التحضير لعملية ترحيل مستعجلة خاصة بالقصبة، حيث تجري عملية ضبط قوائم العائلات التي ستستفيد من العملية المقبلة لإعادة الإسكان و التي ستتم في اقرب الآجال.

و قال الوالي عبد الخالق صيدوة انه يتم حاليا التحضير لعملية ترحيل مستعجلة خاصة بالقصبة، حيث تجري عملية ضبط قوائم العائلات التي ستستفيد من العملية المقبلة لإعادة الإسكان و التي ستتم في اقرب الآجال.

و بخصوص عمليات الترحيل إجمالا قال الوالي انه لا زال يوجد عدة عمليات ترحيل بالعاصمة، و سيشرع فيها بعد انتهاء فترة امتحانات نهاية السنة الدراسية من اجل ضمان راحة التلاميذ و عدم التأثير عليهم سلبا و هم بصدد التحضير لامتحاناتهم.

وأبرز بخصوص ملف الطعون للمقصيين من عمليات الترحيل السابقة التي عرفتها الولاية منذ جوان 2014 قال صيودة انه يتم دراستها بكل شفافية و سيتم الرد على أصحابها فور انتهاء دراسة ملفاتهم.

من جهة أخرى، أفاد رئيس البلدية في تصريح سابق أن مصالح بلدية القصبة قامت بإحصاء العائلات المقيمة بشارع علي تمقليت بالقصبة السفلى تحضيرا لعملية الترحيل و إعادة الإسكان و ستمس 7 عمارات مصنفة في خانة الأحمر و البرتقالي كما تم الشروع في "إحصاء العائلات المقيمة بالعمارات الآيلة للسقوط بشارع علي تمقليت وها 4 مصنفة في الخانة الحمراء و 3 برتقالي درجة 4".