أصيب 15 شخصا بجروح متفاوتة في حريق اندلع اليوم الجمعة بعقار بمنطقة الأزهر، وسط العاصمة القاهرة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان أن "حريقا شب بمخزن بالدور الأرضي بعقار مكون من أربعة طوابق بشارع اليهود بمنطقة الأزهر خلف إصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة".

وأضافت الوزارة أنه " فور إندلاع الحريق تم إرسال 5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث من اجل إسعاف المصابين ونقل الحالات التي تستلزم تدخلات مستعجلة إلى مستشفيات القاهرة".

وأوضحت أن "جميع المصابين يعانون من اختناقات حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحريق وغادروا إلى بيوتهم فيما تم نقل 5 مصابين آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج"، مؤكدة أن" المصابين الخمسة حالتهم مستقرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة".