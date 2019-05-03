يعيش أزيد من 700 تلميذ وأوليائهم بمتوسطة المجاهد بوطالب مغدور في بلدية سبت عزيز غربي المدية، منذ الإثنين المنصرم، حالة قلق متفاقمة جراء التوقف التام للدراسة، والسبب غياب طاقم إداري مسير لشؤون هذه المؤسسة التربوية، فلا وجود لمدير ولا مراقب عام، ما جعل هؤلاء متروكين لأنفسهم، بمن فيهم 200 تلميذ وتلميذة بالنظام الداخلي للمؤسسة. وفي اتصال بعضو في جمعية أولياء تلاميذ المؤسسة، أكد أن هذه الوضعية ضاعفت من التأثير السلبي على نفسية التلاميذ جراء عدم الاستقرار والفوضى في التسيير منذ ثلاث سنوات على الأقل، وهي الوضعية التي جعلت من نتائج هذه المدرسة من بين الأضعف على مستوى الولاية.