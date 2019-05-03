فتح المجلس الدستوري باب الترشح لاستخلاف ممثله في المجلس الدستوري، كمال فنيش، الذي عين في 16 أفريل المنصرم على رأس الهيئة خلفا للرئيس المستقيل الطيب بلعيز، أحد رموز المرحلة البوتفليقية. ومنح القضاة الراغبون في الترشح مهلة تكتمل في 9 ماي الجاري لإيداع ملفاتهم، على أن يحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات في تاريخ لاحق. ويعزز انتخاب قاض آخر في المجلس الدستوري حصة القضاء في المجلس الدستوري، حيث يصبح عددهم 5 قضاة بحساب الرئيس فنيش ودون حساب ممثلي الهيئات الأخرى، أي رئاسة الجمهورية والبرلمان، الذين سبق لهم العمل في سلك العدالة.