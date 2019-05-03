نظم والي الأغواط الجديد، برادعي عبد القادر، بمناسبة تعيينه على رأس الولاية واليوم العالمي لحرية التعبير، لقاء تعارفيا مع الأسرة الإعلامية التي تعرضت للتهميش والمضايقات في حياة مراسليها الشخصية والمهنية وغلق مصادر الخبر للحد من نشاطهم الصحفي، حيث أكد الوالي الجديد سعيه لتطوير مهنة الصحافة بكل موضوعية، من خلال إعطاء توجيهات لمختلف المسؤولين لاستقبال ممثلي الصحافة إيمانا وإدراكا منه بأهمية الصحافة كشريك أساسي في تجسيد التنمية التي يصبو إليها الجميع مع تكريس النقد البناء الذي يساهم في تنمية الولاية وحياة سكانها.