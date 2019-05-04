احتلت الجزائر المرتبة 12 عربيا و132 عالميا من أصل 153 دولة، في مؤشر الدول الجيدة لسنة 2019 الذي يرصد مساهمة البلدان في تحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع الإنساني.

وتصدرت الإمارات المركز الأول عربيا و52 عالميا تليها تونس الأولى مغاربيا والثانية عربيا و62 عالميا، تليها الكويت الثالثة عربية و67 عالميا، ثم المغرب الثانية مغاربيا في المركز 77 عالميا.

ونشرت هذه البيانات على موقع "goodcountry.org" في آخر تحديث له، علما أن مؤشر "good country index" يعتمد على مجموعة من البيانات التي توفرها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات.

ويقيس المؤشر أداء 153 بلدا في التأثير عالميا بالنسبة للحجم، ويتضمن 35 معيارا تنقسم إلى 7 فئات هي: "العلوم والتكنولوجيا، الثقافة، السلم والأمن الدوليان، النظام العالمي، التغير المناخي والتلوث، الرخاء والمساواة، والصحة والرفاهية".

وفي ما يلي تصنيف الدول العربية حسب "مؤشر الدول الجيدة":

1 - الإمارات (52 عالميا(

2 - تونس (62 عالميا(

3 - الكويت (67 عالميا(

4 - المغرب (77 عالميا(

5 - لبنان (82 عالميا(

6 - سلطنة عمان (86 عالميا(

7 - الأردن (90 عالميا(

8 - مصر (92 عالميا(

9 - السعودية (94 عالميا(

10 - قطر (95 عالميا(

11 - البحرين (126 عالميا(

12 - الجزائر (132 عالميا(

13 - اليمن (150 عالميا(

14 - موريتانيا (151 عالميا(

15 - ليبيا (152 عالميا(

16 - العراق (153 عالميا(

وتصدرت فنلندا التصنيف، تلتها هولندا ثم إيرلندا والسويد وألمانيا والدنمارك، وحلت الولايات المتحدة في الترتيب 40 عالميا.