وضعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك خلية استماع ومتابعة تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار للأسعار المرجعية المحددة خلال رمضان، وذلك بغية تصحيحها من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وجاء في بيان لمنظمة حماية المستهلك، نشر على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن خطة الطريق الموضوعة والمتضمنة معاقبة كل من يتجاوز السعر المرجعي بتهمة المضاربة خلال شهر رمضان، ستكون فعالة بدءا من يوم غذ الأحد، وذلك لنقل التجاوزات الملحوظة وإخبارالجهات الرقابية المختصة بالعمل على ايقافها و تصحيحها.

وأوضح البيان أن الخطوة تمت بعد عملية سبر آراء مست أكثر من 6000 شخص وأظهرت نتائجها قبول 90% منهم التبليغ عن تجاوزات أسعار المنتجات ذات الأسعار المرجعية المحددة من قبل مصلحة حماية المستهلك.

وذكر البيان أن عملية تحديد المنتجات المعنية والأسعار المحددة جاءت بعد مشاورات مع جميع الشركاء (فلاحين، تجار ومستهلكين…)، فيما أرفق البيان بصورة تحدد المنتجات المعنية والأسعار المرجعية خلال شهر رمضان.

وأشارت المنظمة إلى إمكانية الاتصال عبر الرقم القصير 3311 للتبليغ عن التجاوزات الملحوظة أو استعمال تطبيق "أسواق assouak" الذي وضعته مصالح وزارة التجارة.