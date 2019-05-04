ضبطت مفرزة للجيش الوطني، أمس الجمعة، بأدرار، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت اوزارة اليوم السبت، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 ماي 2019، بأدرار، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و كمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أنه: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل في عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان والغزوات، أربعة (04) تجار مخدرات، وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(666,630) كيلوغرام ومركبة سياحية".

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتمنراست وبرج باجي مختار، ستة (06) منقبين عن الذهب وحجزت سيارتين (02) رباعيتي الدفع و(07) أجهزة كشف عن المعادن و(07) مولدات كهربائية و(10) مطارق ضغط و(80) كيس من خليط خام الذهب والحجارة.



