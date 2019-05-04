دخل صبيحة اليوم السبت عمال بلدية بن عكنون بأعالي العاصمة، في إضراب للمطالبة بكشف ملفات الفساد بالبلدية.

ونظم العمال وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية رافعين لافتات تندد بمركزية القرار و سوء التسيير في البلدية ونهب العقار و كذا انعدام التنمية وغيرها من الشعارات التي تدعو إلى التحقيق في ملفات الفساد وإعادة فتحها .

و تصدرت اللافتات المرفوعة من قبل العمال المحتجين امام مقر البلدية لا فتة كبيرة تضم عدة شعارات منددة بالفساد على غرار، لا لنهب العقار من بلدية بن عكنون ، ولا لمركزية القرار، وشعار “أين هي سلطة الشعب؟”، وغيرها من الشعارات