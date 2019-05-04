تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من تفكيك ورشة سرية لصناعة البارود وحجز المعدات التي كانت تستعمل لصناعة هذه المادة بطريقة غير شرعية حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات المجموعة.

وجاءت العملية بعد توقيف سيارة نفعية ببلدية إستيدية على بعد عشرون كيلومتر غرب مستغانم و تم خلالها حجز 6 كيلوغرامات من مادة البارود كانت مخبأة بشكل مموهة داخل السيارة.

وتمكنت التحقيقات التي أجرتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من اكتشاف مصدر الذخيرة وتفكيك ورشة سرية لصناعة البارود وحجز مختلف المواد والمعدات التي كانت تستعمل في صناعة هذه المادة بطريقة غير قانونية.

كما قامت ذات المجموعة بتوقيف أربعة أشخاص وتقديمهم للجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع أحدهم المؤسسة العقابية فيما وضع المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين تحت الرقابة القضائية.