استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في غارة استهدفت شرق بلدة "بيت حانون" شمال القطاع مشيرة إلى أن الشهيد هو من سكان بلدة بيت حانون التي شهدت في وقت سابق اليوم سقوط أربعة جرحى في قصف لطائرات الاحتلال، ردا على تعرض قوة عسكرية للاحتلال الاسرائيلي لإطلاق نار على الحدود مع قطاع غزة أسفر عن جرح جنديين صهيونيين.

ونفذت طائرات الاستطلاع ثلاث غارات شمال القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف على مواقع مختلفة في غزة.

و يشار إلى أن جيش الاحتلال قد صعد منذ أمس الجمعة عملياته في قطاع غزة واستهدف من خلالها المتظاهرين السلميين شرق القطاع، ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء وعشرات المصابين لحد الآن.