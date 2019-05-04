اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، اليوم السبت، رئيس الأركان أحمد ڤايد صالح بخرق الدستور، مشيرة إلى أن التعيينات التي يقوم بها بن صالح غير قانونية، وتدخل الجيش في الشأن السياسي أصبح مكشوفا.

ورفضت لويزة حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في مقر الحزب، بالعاصمة، الحوار مع مؤسسات الدولة التي حثت عليه قيادة الجيش، مؤكدة بأن هؤلاء الذين يرحبون بهذا الأمر على دراية بأنه انحراف خطير يمهد لوضع شبيه بالتجربة المصرية و السودانية.

وهاجمت رئيسة حزب العمال قنوات إعلامية وأحزاب سياسية المساندة لڤايد صالح، قائلة "هناك قنوات خاصة لم تغط نهائيا الشعارات المركزية المندّدة بتدخل الجيش في السياسة، رغم أنها كانت قوية ، وهو ما يدل على أن هناك إرادة لحجب الحقيقة".