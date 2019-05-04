دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الطبقة السياسية للدخول في حوار سياسي، يفضي إلى عقد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في بيان نشر في صفحة الحزب الرسمية على ''فايسبوك''، عقب اجتماع المكتب الوطني اليوم السبت برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى، إن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يجدد نداءه إلى كل الطبقة السياسية للدخول في حوار سياسي سيفضي إلى عقد الانتخابات الرئاسية، التي ستفتح الأبواب على التغيير الشامل بما في ذلك تطبيق المواد 7 و8 من الدستور

وأشار البيان إلى تذكير المكتب الوطني بالموقف الذي عبر عنه الحزب سابقا خلال استشارة 22 أفريل الفارط والداعي إلى تأسيس هيئة وطنية مكلفة بمراقبة الانتخابات ومساندته لأي توافق قد يظهر في الساحة السياسية.