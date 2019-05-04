قام نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح، اليوم السبت، بتدشين بعض المشاريع المنجزة في إطار مخطط تطوير مختلف القوات، وهذا خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق قايد صالح قام، بعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، بتدشين ثكنة جديدة مخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم، كما تابع عرضا قدمه قائد الوحدة، وتفقد مختلف مرافقها البيداغوجية والإدارية والمعيشية.

إثر ذلك، قام نائب وزير الدفاع الوطني بزيارة مدرسة أشبال الأمة بوهران، حيث أشرف على تدشين مشروع توسعة المدرسة التي بلغت طاقتها الاستيعابية بفضل هذا الإنجاز 1200 شبلة وشبل، كما تابع عرضا حول مشروع التوسعة قدمه المدير الجهوي للمنشآت العسكرية، ليطوف بمختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية ومختلف المخابر.

وبالمدرسة العليا للإدارة العسكرية، تابع الفريق قايد صالح عرضا قدمه قائد المدرسة حول مهامها الأساسية ودورها في تكوين نخبة من ضباط الإدارة والإسناد.

وأضاف البيان أن "إشراف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على هذه التدشينات يؤكد حرصه على التحسين المتواصل للمستوى المهني وللظروف المعيشية والعملية، والتي يشكل الجانب المنشآت أحد أهم ركائزها التي تسمح بأداء العمل المتقن الذي يستوجب بالضرورة توفير المحيط الملائم للقيام بمختلف المهام وبما يكفل تحقيق النتائج المرجوة".