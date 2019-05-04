تم تكليف الأمين العام لبلدية فرجيوة (غرب ميلة) بمهمة تسيير شؤون هذه البلدية خلفا لحسين بوصفصاف الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لذات الجماعة المحلية الذي أوقف عن مهامه حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الولاية .

و ورد في بيان لمصالح الولاية بأن قرار تكليف الأمين العام للبلدية جاء على خلفية الانسداد الذي عرفه المجلس الشعبي البلدي لبلدية فرجيوة ما أدى إلى تعطيل المصادقة على عدة مداولات تخص التنمية و حقوق الموظفين و تعطيل التكفل بانشغالات المواطنين ما انعكس سلبا على السير الحسن للبلدية بصفتها مرفق عام من جهة و أدى إلى تعطيل التنمية المحلية.

وكان أعضاء مكتب المجلس البلدي لهذه الجماعة المحلية قد رفعوا عدة مراسلات إلى الوالي لمطالبته بالتدخل و حل هذه الإشكالية ما تبعه محاولات قامت بها سلطات الولاية بأمر من الوالي محمد عمير لإيجاد حل للمشاكل المطروحة وجمع الأعضاء على طاولة الحوار خدمة للمصلحة العامة دون أن يلقى ذلك استجابة وفقا لذات البيان.

و قد انعقد اليوم السبت اجتماع بمقر ديوان الوالي ضم 15 عضوا من أصل 23 عضوا من المجلس الشعبي لهذه الجماعة المجلية بحضور رئيس دائرة فرجيوة و مدير التنظيم و الشؤون العامة للولاية تقرر خلاله تطبيق مبدأ سلطة الحلول المنصوص عليه في قانون البلدية و تم توقيف رئيس المجلس السابق حسين بوصفصاف عن أداء مهامه وتكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤونها رفقة أعضاء المجلس كما ورد في ذات البيان.