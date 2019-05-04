نقلت عدة مصادر إعلامية اليوم السبت خبر توقيف شقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة ورئيس دائرة الاستعلامات والأمن السابق الفريق محمد مدين المدعو "توفيق" ومدير المخابرات السابق عثمان طرطاق.

وتم توقيف رئيس "الدياراس" المنحل محمد مدين من طرف المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني الشعبي، للسماع له في إطار التحقيق حول تحركاته التي ندد بها الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع.

كما تم توقيف خليفة الفريق "توفيق" على رأس نفس الجهاز، الذي تم تحويله من طرف الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى مديرية المراقبة والأمن "دي.أس.أس"، عثمان طرطاق المدعو "بشير"، وشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة من طرف نفس الجهة، للتحقيق معهما.

وكان الفريق أحمد قايد صالح قد اتهم، في وقت مضى، الفريق مدين بقيادة اجتماع مشبوه للتآمر على الجيش الوطني الشعبي.