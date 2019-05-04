تتحرى العديد من الدول الإسلامية اليوم السبت هلال شهر رمضان المبارك.

- السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان

صدر عن المحكمة العليا بالسعودية اليوم تصريحاً بأنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة وستعقد غدا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

وفيما يلي نص التصريح :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ - حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى - جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.

- فرنسا: أول أيام رمضان هذا الإثنين

أعلنت هيئة الأهلة التابعة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في اجتماعها بمسجد باريس الكبير أن أول رمضان سيكون يوم الإثنين المصادف لتاريخ 6 ماي الجاري.

واغتنمت الهيئة المجتمعة التي ضمت كلا من رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية احمت أوغراس وكاتبه العام عبد الله زكري إلى جانب عميد مسجد باريس الكبير الدكتور دليل بوبكر وإمام المسجد الفرصة بتهنئة مسلمي فرنسا بحلول رمضان ، داعين بأن تسود الوحدة و المزيد من التضامن خلال هذا الشهر الفضيل مع العمل على تقديم المساعدات للعائلات المعوزة و المحتاجين. باريس:مراسلة الخبر نوال.ثابت

- قال رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ثقيل الشمري في مؤتمر صحفي إنه تعذر رؤية هلال رمضان اليوم السبت، وبذلك يكون غدا الأحد الخامس من ماي هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حسب ما نقلت قناة الجزيرة

- أعلنت الكويت أن يوم غد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو اليوم الأول في الشهر الكريم.

- أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن الاثنين هو بداية رمضان.

- أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بتركيا، في بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان، وفق الحسابات الفلكية.

‎- تعذرت رؤية الهلال في اليمن، وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة هادي عبدربه، في بيان، إن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان.

- قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عبر بيان، إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان.

- في أبوظبي، لم تبثت رؤية الهلال مساء اليوم، وعليه تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال مجددا، مساء الأحد؛ حيث تزودها المحاكم الشرعية بما يثبت لديها بشأن هلال رمضان.

- قال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، في بيان، إن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء السبت، وقررت استمرار انعقادها مساء الأحد، لتحري هلال رمضان.

- يبدأ رمضان في أستراليا، الإثنين، حسب بيان لمجلس الأئمة الفيدرالي.

- تتحرى كل من الجزائر، مصر، السودان، الأردن، فلسطين، المغرب، تونس وموريتانيا هلال الشهر المبارك غدا الأحد.