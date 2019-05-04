حسم اليوم السبت في هوية الثلاثي الصاعد للرابطة المحترفة الأولى بعد إجراء مقابلات الجولة 30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية.

وعاد كل من اتحاد بسكرة وأولمبي الشلف إلى حظيرة الكبار، بعد فوز الأول على جمعية وهران (3-2)، وتعادل الثاني أمام وداد تلمسان (1-1)، فيما حقق نجم مقرة انجازا تاريخيا بصعوده لأول مرة في تاريخه إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد عودته بالفوز من العاصمة أمام رائد القبة بهدف لصفر.

في أسفل الترتيب ضمن مولودية سعيدة بقاءه ضمن أندية الرابطة المحترفة الثانية بعد فوزه أمام ترجي مستغانم 3-1 في قمة السقوط اليوم السبت بملعب 13 أفريل 1958 بسعيدة.

وبهذا يكون ترجي مستغانم ثالث النازلين إلى قسم الهواة، ليرافق كل من رائد القبة واتحاد البليدة.

النتائج كاملة:

شبيبة سكيكدة - اتحاد الحراش 0 - 0

مولودية سعيدة - ترجي مستغانم 3 - 1

شبيبة بجاية - مولودية العلمة 0 - 0

اتحاد البليدة - سريع غليزان 0 - 0

أولمبي الشلف - وداد تلمسان 1 - 1

اتحاد بسكرة - جمعية وهران 3 - 2

أمل بوسعادة - اتحاد عنابة 1 - 1

رائد القبة - نجم مقرة 0 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد بسكرة 55 30 صعد للرابطة الأولى

2. نجم مقرة 53 30 صعد للرابطة الأولى

3. أولمبي الشلف 52 30 صعد للرابطة الأولى

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--. وداد تلمسان 52 30

5. سريع غليزان 48 30

6. مولودية العلمة 41 30

7. أمل بوسعادة 39 30

--. اتحاد عنابة 39 30

9. شبيبة بجاية 38 30

--. شبيبة سكيكدة 38 30

11. اتحاد الحراش 36 30

12. مولودية سعيدة 36 30

13. جمعية وهران 35 30

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--. ترجي مستغانم 35 30 سقط إلى قسم الهواة

15. رائد القبة 26 30 سقط إلى قسم الهواة

16. اتحاد البليدة 18 30 سقط إلى قسم الهواة