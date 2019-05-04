فاجأ براعم مدرسة ابتدائية تم جلبهم إلى قاعة المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان للمشاركة في حفل تكريم عمال المجلس بمناسبة عيد العمال، وهذا بأدائهم لأغنية حرية “ليبارتي” لصاحبها سولكينغ، والتي تحوّلت إلى أيقونة الحراك الشعبي منذ انطلاقته، والتي أصبح يرددها شباب الحراك في مسيراتهم بمختلف مدن البلاد، وأصبح لها رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. الأغنية المعبرة عن واقع الشارع أحرجت المسؤولين المحليين، إذ استطاع براعم في سن الزهور إدخال أغنية الحراك إلى مؤسسة رسمية وبطريقة فنية أقلقت بعض الرسميين، وبدا الإرباك واضحا على وجوههم.