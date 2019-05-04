أظهرت بيانات إحصائية رسمية نشرتها اليوم السبت وزارة السياحة التونسية أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري قد بلغ 2.239 مليون سائحا, اي بنسبة نمو18 بالمئة, مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.



و يرجع هذا النمو الى زيادة عدد السياح الأوروبيين بنسبة 22 % في نهاية شهر مارس الماضيي وخاصة منهم السياح القادمين من بريطانيا ( ارتفع بنسبة 140 %) وفرنسا (24 %) وهولاندا (13 %).

وارتفع عدد الليالي السياحية في تونسي خلال الفترة من أول يناير حتى 20 أبريل الماضيي بنسبة 17.9 % .



وساهم هذا الارتفاع في تجاوز عائدات هذا القطاع خلال الفترة المذكورة 1 مليار دينار(333.33 مليون دولار)ي لتسجل بذلك زيادة بنسبة 35 %.

وتخطط السلطات التونسية لاستقبال نحو 9 ملايين سائح خلال العام الجاريي مع استقرار الأوضاع الأمنية وسعي المسؤولين لاستقطاب سياح من أماكن جديدة مثل روسياي والصين.

وتعرض القطاع السياحي في تونس الذي يساهم بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي للبلادي لسلسلة من الأزمات بعد سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011ي حتى حدث الكثير من التدهور إثر الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها البلاد في مارس ويونيو 2015ي ليبدأ في العام 2017 استعادة عافيته تدريجيا مع تحسن الأوضاع الأمنية.