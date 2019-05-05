أدانت اليوم محكمة الجنح بمحكمة تيبازة، السيناتور بوجوهر مليك بـ 7 سنوات حبس نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار وإقصاءه من تقلد وظائق سامية في الدولة لمدة 5 سنوات ، فيما برأت ساحة المتهمين الآخرين من التهم المنسوبة اليهم.

نطقت هيئة المحكمة حكما بإدانة السيناتور بوجوهر بجنحة طلب وقبول مزية غير مستحقة وجنحة استغلال النفوذ، وفي الدعوى المدنية إلزامه بدفع الدينار الرمزي للضحية.

كما نطقت المحكمة ببراءة المتهمين الآخرين وتبرئة ساحتهم من جنحة المشاركة في طلب مزية غير مستحقة .

وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ.