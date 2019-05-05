تتوقع مؤسسة بريد الجزائر أن يتم سحب 390 مليار دينار خلال شهر رمضان الكريم بزيادة قد تصل إلى 15 % مقارنة مع رمضان الفارط والذي بلغ فيه المبلغ المسحوب 365.6 مليار دينار.

أوضح المدير المركزي ببريد الجزائر حاج أحمد بن يوب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الأحد، أن البرنامج الذي وضعته إدارة المؤسسة اعتمد على عدة معطيات بينها حجم الطلب الذي شهدته المكاتب البريدية خلال الموسم الماضي، وتزايد عدد الزبائن وكذا البرنامج الجديد المتعلق بـ"تضامن رمضان" بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ولتفادي الوقوع في مشكلة نقص السيولة المالية، أكد المتحدث أن المؤسسة وضعت برنامجا أسبوعيا لتزويد المكاتب البريدية بالسيولة المالية لتمكين 22 مليون زبون من سحب أموالهم بأريحية، " لكن عند الحاجة سيتم تزويد المكاتب بمبالغ إضافية وبالتالي يمكن القول إن مشكلة السيولة لن تطرح هذا الموسم مثلما كان الأمر خلال رمضان الماضي".

وأضاف المتحدث، أنه ما يعزز هذه الثقة هو البرنامج الضخم للمؤسسة في مجال إعادة صيانة الشبكة المعلوماتية الخاصة بها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن 3900 مكتب بريدي تم ربطه بألياف بصرية ووصلة خاصة بشبكة البريد، حيث تم رفع حجم التدفق من 128 كيلوبايت إلى 2 ميغا.