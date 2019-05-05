أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد،عن القضاء على ثلاثة ارهابيين في منطقة "سيدي علي بن عون" بمحافظة سيدي بوزيد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، لفرانس برس، أن "الوحدات الأمنية المختصة قامت ليلة السبت في منطقة سيدي علي بن عون بعملية أمنية استباقية وقتلت ثلاثة إرهابيين".

وأوضح الزعق أن العملية كانت "نتيجة عمل استخباراتي ويجري التعرف على هوية الإرهابيين".

كما ذكرت وزارة الداخلية في بيان صباح السبت أنها تمكنت من الحصول على "معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان"، وذلك إثر توقيف "العنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي" المتهم بالقيام بعمليات استهدفت قوات الأمن والجيش عام 2018.