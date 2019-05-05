تعرض الدولي المصري ولاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح لإصابة قوية في الرأس خلال لقاء الفريق أمام نيوكاسل يونايتد لحساب الجولة 37 من البطولة الانجليزية.

صلاح الذي سجل الهدف الثاني لفريقه رافعا رصيده إلى 22 هدف في صدارة ترتيب الهدافين تعرض لحادث اصطدام مع حارس نيوكاسل دوبرافكا وسقط أرضا دون حراك .

وتدخل الجهاز الطبي للوقوف على حالة المصري الذي وبعد دقائق حرك يديه ولكنه تم إخراجه إلى خارج الملعب على الحمالة لكي يجري الفحوصات اللازمة لمعرفة خطورة الإصابة .

يذكر أن ليفربول فقد خدمات البرازيلي فيرمينو بسبب الإصابة أيضا وهو بحاجة لكل لاعبيه تحسبا لما تبقى من البطولة ولمواجهة البارصا في نصف نهائي كأس رابطة الأبطال.