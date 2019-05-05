حددت المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية،خلال شهر رمضان وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وأوضح بيان للمديرية،أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة (7 سا ) صباحا إلى الساعة الثانية (14 سا) زوالا، بالنسبة لولايات، أدرار، تمنراست، اليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، والوادي، بينما حددت

أوقات العمل من الساعة التاسعة( 9 سا) صباحا إلى الساعة الرابعة (16سا) مساء، بالنسبة للولايات الأخرى.

وأضاف نفس المصدر أنه "سيتم الرجوع إلى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك".