برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أزيد من 352 رحلة تمتد من منتصف جوان إلى 15 سبتمبر من السنة الجارية، عبر كل الموانئ، ماعدا ميناء عنابة الذي يخضع حاليا للأشغال، حسبما أفاد به اليوم الأحد المدير التجاري للمؤسسة كريم بوزناد.

وأضاف ذات المتحدث لوكالة اأنباء الجزائرية، أنه يرتقب أن تتكفل المؤسسة خلال موسم الاصطياف المقبل بتوفير 175 ألف مكان لنقل المسافرين و124 ألف مكان لنقل السيارات.

وانطلاقا من الموانئ الوطنية الأربعة وهي هران، الجزائر، بجاية وسكيكدة تمت برمجة 198 رحلة نحو فرنسا و144 رحلة باتجاه إسبانيا و10 رحلات نحو ايطاليا.

وبالنسبة لوجهة فرنسا تتوزع هذه الرحلات من وإلى (الجزائر-مارسيليا-الجزائر) بـ 110 رحلات و(بجاية -مارسيليا-بجاية ) بـ 14 رحلة و(وهران-مارسيليا-وهران) بـ 38 رحلة و(سكيكدة-مارسيليا-سكيكدة) بـ 36 رحلة.

أما بالنسبة لإسبانيا فتتضمن (الجزائر-برشلونة-الجزائر ) بـ 19 رحلة و(الجزائر-أليكانت-الجزائر) بـ 08 رحلات و(وهران-أليكانت-وهران) بـ 97 رحلة و(وهران-برشلونة-وهران) بـ 20 رحلة.

وبخصوص وجهة إيطاليا فتتضمن خطا واحدا من وإلى (سكيكدة-جنوى-سكيكدة ) بـ 10 رحلات.

ويخضع ميناء عنابة لإنجاز المحطة البحرية الجديدة والتي سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية 2019.

ويتضمن الأسطول المسخر لخدمة نقل المسافرين خلال هذه الصائفة من 3 سفن مملوكة للمؤسسة وهي سفينة طارق ابن زياد، طاسيلي 2 والجزائر 2 بقدرة استيعاب إجمالية تبلغ 3940 مكان للمسافرين و1046 مكان مخصص للسيارات لكل رحلة، بمعدل 1300 مسافر وما بين 300 و450 سيارة لكل منها.