كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، إثر عملية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للذخيرة، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، أن المخبأ يحتوي على: خمسة صواريخ م/د للقاذف الصاروخي RPG-7 ، عشرة قذائف مدفعية عيار 85 ملم، عشرين قنبلة للبندقية FLG و 28 طلقة عيار 23 ملم.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالوادي.



ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام، جانت، وهران والطارف.