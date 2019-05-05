تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، تنصيب المديرة العامة الجديدة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار جازية جدو في مهامها، خلفا لأمين شيكر.

وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي الذي أشار إلى أن هذه العملية "تكرس مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة"، منوها بذات المناسبة بـ "الجهود الكبيرة التي بذلها أمين شيكر على رأس المؤسسة، وكذا الكفاءة العالية التي أظهرها في تسيير وتنظيم وإدارة هذه المؤسسة الهامة بكل حماس وصرامة".

كما هنأ رابحي المسؤولة الجديدة متمنيا لها "النجاح في المهمة التي أوكلت لها والمسؤولية الثقيلة التي ألقيت على عاتقها، خاصة في هذا الظرف الخاص الذي تعرفه البلاد"، معربا عن ثقته في أن "كفاءة وتجربة جدو ستمكنها من أداء مهمتها الحساسة والهامة بنجاح".

من جهتها، أكدت جازية جدو أنها تقدر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، معربة عن شكرها للسلطات العليا للدولة التي اختارتها لتسيير المؤسسة، وعبرت عن تقديرها للجهود التي بذلها شيكر لتطوير المؤسسة.