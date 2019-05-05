بث التلفزيون العمومي صورا للموقوفين الثلاثة سعيد بوتفليقة، الجنرال توفيق، بشير طرطاق.

وحسب بيان الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الصادر اليوم اليوم الاحد، أصدر أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وأوضح نفس المصدر أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".