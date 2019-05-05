تم اليوم الأحد توزيع 487 وحدة سكنية،بمناسبة إحياء الذكرى 60 لاستشهاد البطل العقيد سي أمجمد بوقرة قائد الولاية التاريخية الرابعة.

عملية التوزيع التي أشرف عليها والي المدية عباس بداوي شملت عدة صيغ سكنية تمت بقاعة مقر المجلس الشعبي الولائي،لقيت استحسانا من قبل المستفيدين وعائلاتهم التي انتظرت وصبرت طويلا ترقبا لهذه الفرحة وقد كان أغلبها قد قضى ظروفا سكنية واجتماعية صعبة ، لتستقبل هذا الشهر الفضيل في أحوال وبمعنويات ألطف بأحوالها العائلية.وكشف الوالي في تصريح عقب عملية التوزيع بأن إدارته عاكفة على متابعة مشاريع السكن عبر مختلف البلديات لتحقق رقم توزيع يصل إلى 10 ألاف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية،استجابة للطلب المتزايد على مختلف الصيغ السكنية.

و في سياق متصل وزعت قرارات استفادة من رخص استغلال لخدمات سيارات الأجرة وبيع المشروبات على جمع من أرامل،وذوي حقوق الشهداء بنفس المناسبة،بعد التنقل إلى بلدية أولاد بوعشرة أين يتواجد النصب التذكاري للشهيد والترحم عليه من قبل وفد من المسؤولين والزوار وأهل ورفقاء الشهيد .