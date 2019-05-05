أقدم منتصف نهار اليوم عشرات المواطنين على الاحتجاج امام مقر دائرة شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية بعد ان تم إقصائهم من قائمة المستفيدين من قفة رمضان مطالبين بالاستفسار عن سبب هذا الإقصاء خاصة وان الغالبية ينحدرون من فئات فقيرة ومعوزة وقد عقد رئيس الدائرة لقاء مع ممثلي المحتجين ووعد بالتدخل لدى الجهات الولائية لتمكين مصالح من حصة إضافية من قفة رمضان التي تقررت ان تكون عبارة عن مبالغ مالية تصب في حساب المستفيدين ،، وتجدر الإشارة أن الحصة المخصصة لبلدية شلالة العاورة هذه السنة قدرت ب 1450 مستفيد.