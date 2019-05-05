بعد اعتقال شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، و الجنرالات محمد مدين المدعو "توفيق" و عثمان طرطاق المدعو "بشير"، مسئولي المخابرات السابقين، أمس، صرح اليوم سعيد سعدي الأمين العام السابق للتجمع من أجل الثقافة و الديموقراطية في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان "معارك الجزائر" أن الهزات التي تدمر النظام المنحط تتزايد". و أضاف أن " كما تجري العادة في الأنظمة الغير شرعية، عمليات إعادة ترتيب البيت عنيفة و غير منتظرة".

في نفس السياق قال سعيد سعدي أن الحراك لا يجب أن يترك نفسه يمتص من طرف العواصف التي لا تعنيه و أن صراعات العصب يجب أن تبقى ثانوية مقارنة بالنضال الحقيقي الذي يخوضه الشعب ضد "الأوليغارشيا".