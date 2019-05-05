مثل، اليوم، مراد هامل، نجل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله في إطار تحقيق مفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول شبهة فساد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، من مصادر قضائية، أن "مثل نجل المدير السابق للأمن الوطني استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول قضايا فساد، بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة في وقت سابق بتيبازة".

واستغرقت جلسة السماع الأولى قرابة ساعتين من الزمن قبل أن يغادر نجل المدير العام السابق مقر محكمة تيبازة دون توجيه اتهام مباشر له، على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح، استنادا إلى مصادر وكالة الأنباء الرسمية.