ذكرت وكالات أنباء روسية أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم على متن طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية يوم الأحد عندما اشتعلت النيران بها في الجو وهبطت اضطراريا في مطار بموسكو.



وأظهرت لقطات تلفزيونية الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبر جيت-100 وهي تهبط اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي منها.



وتمكن الكثير من الركاب بعد ذلك من الخروج عبر زلاجات الطوارئ في الأبواب والتي تفتح تلقائيا في حالات الهبوط الاضطراري.