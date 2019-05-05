قام اليوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الثانية بمواصلته تفقد بعض وحدات الناحية.

و قام رفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، بمدخل مقر قيادة الناحية، بوقفة ترحم على روح المجاهد المتوفي "بوجنان أحمد" المدعو "سي عباس" الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

بعدها قام الفريق بزيارة تفتيش إلى القاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير، حيث تابع في المستهل عرضا شاملا حول المشاريع التي تم إنجازها في إطار تطوير وتحديث وعصرنة هذه القاعدة البحرية الإستراتيجية. كما عاين بقية المشاريع المنشآتية التي هي في طريق الانجاز طالبا من القائمين على هذه المشاريع بضرورة الإسراع في تجسيدها وفقا للمواصفات المطلوبة وفي أقرب الآجال.

كما قام الفريق بتفتيش وتفقد بعض الوحدات البحرية، أين عاين عن كثب درجة جاهزية هذه الوحدات، وتحدث مطولا مع أطقمها، شاكرا لهم جهودهم المثابرة في سبيل حماية مياهنا الإقليمية، حاثا إياهم على مواصلة التطبيق الصارم والدقيق لمحتويات برامج التحضير القتالي من أجل تثبيت دعائم القوة لدى قوام المعركة لقواتنا البحرية وتمكينه من التصدي الفاعل لأي تهديد طارئ أو محتمل مهما كان مصدره.