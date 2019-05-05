صعب ريال مدريد من مهمة ضيفه فياريال في البقاء ضمن مصاف أندية دوري الأضواء، عقب فوزه عليه (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 36 من الليغا الإسبانية لكرة القدم.



وسجل المهاجم المدريدي ماريانو دياز هدفين للفريق الملكي، هما الأول والثالث، في الدقيقتين (2، و49).



وتكفل زميله المدافع الملكي، خيسوس فاييخو، بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.



أما هدفا الضيوف فقد حملا توقيع كل من، المهاجم جيرارد مورينو، والمدافع خاومي كوستا، سجلاهما في الدقيقتين (11، 90) على الترتيب.



ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 68 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.



بينما تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة، وبقي في المركز الرابع عشر، ولا يزال مهددا بالهبوط إلى "دوري المظاليم".