قال موقع ديفنسا سنترال، نقلا عن إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن زيدان استقر على فتح باب الرحيل أمام 8 لاعبين في الصيف المقبل، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكشف الموقع عن الأسماء المتوقع خروجها من ريال مدريد في الصيف وهم، غاريث بيل، خيسوس فابيخو، سيرجيو ريجليون، ماركوس يورنتي، داني سيبايوس، ماريانو دياز، فالفيردي، بالإضافة إلى حارس مرمى سيتم تحديده بالفترة القادمة.

والمفارقة في قائمة الأسماء الثمانية، أنها خلت من العديد من الأسماء التي تداولتها بعض التقارير في الأسابيع الأخيرة عن قرب رحيلهم عن النادي الملكي، ومنهم توني كروس ولوكا مودريتش وفاران ومارسيلو.

ويسعى نادي ريال مدريد بقيادة زيدان لعقد صفقات جديدة لتعزيز صفوف الميرينغي، لكنه يفكر أولا في الراحلين للحصول على مبالغ كبيرة لتمويل الصفقات المطلوبة.